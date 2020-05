ZDM: coraz mniej seniorów ginie na stołecznych drogach

W 2019 roku na warszawskich ulicach zginęło prawie o połowę mniej osób w wieku powyżej 60 lat niż rok wcześniej - poinformowali stołeczni drogowcy. Z opublikowanych danych wynika też, że znacznie spadła liczba wypadków, w których poszkodowani zostali seniorzy-piesi.

W 2019 roku na warszawskich drogach zginęło 35 osób. Jak podał Zarząd Dróg Miejskich, 12 z nich to osoby starsze, czyli w wieku ponad 60 lat.

Zdecydowaną większość ofiar wypadków stanowią piesi. W ubiegłym roku zginęło 21 osób. Drogowcy wskazali, że prawie połowa z nich to właśnie osoby starsze - wśród pieszych zginęło 10 seniorów. "To podkreślenie jest ważne, bo wskazuje na zagrożenia dla mieszkańców miasta, którzy z racji wieku często gorzej orientują się w miejskiej przestrzeni i trudniej im zareagować na niebezpieczeństwo" - zwrócił uwagę ZDM.

Pierwszy raz od lat

Liczby ofiar optymistyczne nie są, ale jak się okazuje - jest lepiej niż było w 2018 roku. ZDM poinformował, że wtedy na stołecznych ulicach zginęło w sumie 21 seniorów, spośród których 18 było pieszymi. "Oznacza to spadek o 43 procent w sumie i o 44 procent wśród seniorów-pieszych" - obliczyli drogowcy i dodali, że to pierwsza taka sytuacja od 2011 roku, kiedy seniorzy stanowią mniej niż połowę ofiar wypadków wśród pieszych w Warszawie. "Ostatnio co roku takich przypadków było zwykle 20 lub więcej. W 2018 r. ta liczba spadła do wspomnianych 18, ale takiego spadku jak w 2019 roku jeszcze nie notowaliśmy" - podkreślili.

Udział seniorów w wypadkach śmiertelnych ZDM

Ogólne tendencja - mniej wypadków z seniorami

Zdaniem drogowców, te spadki wynikają z ogólnej tendencji - w stolicy dochodzi do coraz mniejszej liczby wypadków z udziałem seniorów, zarówno kierujących, jak i pieszych, sprawców i poszkodowanych. "W 2019 r. zanotowano 311 takich zdarzeń (rok wcześniej 389, spadek o 20 procent). W zeszłym roku na warszawskich ulicach poszkodowanych było 100 pieszych seniorów (90 rannych i 10 zabitych). Rok wcześniej było ich 132 (115 rannych i 18 zabitych). To spadek o 24 procent" - podsumowali.

Przypomnieli przy tym, że wciąż w co trzecim wypadku w Warszawie w ubiegłym roku brała udział osoba starsza. "Co trzeci poszkodowany pieszy to senior i prawie co druga piesza ofiara śmiertelna to senior" - podkreślili.

Potrącił pieszego, oddalił się z miejsca wypadku

Na tvnwarszawa.pl informujemy o wypadkach także z udziałem seniorów. Tak było w przypadku zdarzenia w Rembertowie. Doszło do niego pod koniec września przy rondzie na skrzyżowaniu Strażackiej i Chełmżyńskiej. Jak przekazała nam wtedy policja, 69-letnia kobieta została potrącona przez ciężarówkę poza przejściem dla pieszych.

Do śmiertelnego wypadku z udziałem seniora doszło też w grudniu na ulicy Puławskiej. 63-letni mężczyzna przechodził po godzinie 22 oznakowanym przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną. - Wówczas został potrącony przez kierującego mercedesem. Niestety, nie udało się go uratować. Z kolei kierowca porzucił auto i oddalił się pieszo z miejsca wypadku - informował Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

"Obudź się"

Jesienią ubiegłego roku ZDM przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem "Obudź się!" Odnosiła się ona do problemu bezpieczeństwa seniorów na drogach. Drogowcy skierowali ją zarówno do kierowców, jak i do samych seniorów. "O ile bowiem seniorom najbardziej zagrażają inni uczestnicy ruchu drogowego - zdecydowanie najczęstszą przyczyną takiego wypadku jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - to te nieliczne przypadki, gdy winni są seniorzy-piesi są najtragiczniejsze w skutkach. W 2019 r. zawinili w zaledwie 8 takich wypadkach, ale w efekcie 4 osoby zginęły" - wyjaśnił ZDM.

Kampania ZDM "Obudź się" "Niebo". Kampania ZDM ZDM wideo 2 / 2 "Niebo". Kampania ZDM ZDM "Gang Seniorów". Kampania ZDM ZDM

