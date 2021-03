Zderzenie z udziałem przewozu osób. "Jedna osoba zabrana do szpitala"

Dwa samochody zderzyły się na Podskarbińskiej. Jak ustalił nasz reporter, jeden z nich, to auto przewozu osób. - Do szpitala trafiła jedna osoba - podała policja.

Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, do zderzenia doszło na skrzyżowaniu Podskarbińskiej i Chrzanowskiego. - Toyota zderzyła się tam ze skodą. Poszkodowany i zabrany do szpitala został kierowca tego drugiego samochodu - poinformował Zieliński.

- O godzinie 8 na tym skrzyżowaniu doszło do zderzenia. Kierująca skodą została zabrana do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi - podał z kolei Piotr Świstak z KSP. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie toyota to auto należące do przewozu osób.