W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Stołeczną Policji. - Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 19:30. Na ulicy Herbu Korczaka doszło do zderzenia kierującego samochodem z motocyklistą. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Są to motocyklista oraz pasażerka samochodu. Poszkodowany zostali przeniesieni do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Wszelkie okoliczności i przyczyny będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania - poinformowała Barbara Szczerba, oficer prasowa KSP.