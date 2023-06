Zderzenie z udziałem samochodu przewozu osób. Strażacy wycinali z auta zakleszczonego pasażera

W poniedziałek wieczorem na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z Księcia Trojdena doszło do zderzenia dwóch aut, w tym samochodu przewozu osób. Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Węgrzynowicz ustalił, że doszło do zderzenia toyoty i bmw. - Toyota to przewóz osób. Oprócz kierowcy w środku było dwoje pasażerów, którzy z licznymi obrażeniami zostali zabrani do szpitala - przekazał nasz reporter. Jak dodał, strażacy użyli narzędzi hydraulicznych, by wydostać pasażerów z samochodu.