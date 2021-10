Zderzył się z motocyklistą i uciekł. "W samochodzie zostawił pasażera"

Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej ze Świętokrzyską doszło w środę wieczorem do zderzenia samochodu osobowego z motocyklistą. Jak przekazała policja, kierujący autem uciekł przed przybyciem służb, zostawiając na miejscu pasażera.

Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała, że informacja o zdarzeniu wpłynęła około godziny 19. - Doszło do zderzenia harleya z toyotą. Motocyklista został najpierw przebadany na miejscu, ale ostatecznie karetka pogotowia ratunkowego zabrała go na dodatkowe badania do szpitala. Był trzeźwy - wskazała policjantka. I dodała: - Kierowca z auta oddalił się z miejsca przed przybyciem służb. Zostawił w samochodzie pasażera. Trwają czynności i ustalane są okoliczności zdarzenia.