Auto na barierkach w Alejach Jerozolimskich

W Alejach Jerozolimskich doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedno z nich jazdę skończyło na barierkach oddzielających jezdnie. Nasz reporter ostrzega przed utrudnieniami i trudnymi warunkami panującymi po południu na stołecznych drogach.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński precyzuje, że do zderzenia doszło na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicą Ryżową. - Jest to kolizja trzech samochodów osobowych. Jeden z nich, renault, po odbiciu wpadł na bariery energochłonne i zawisł na nich dwoma kołami. Dwa kolejne pozostały na asfalcie, to bmw i opel - opisuje Zieliński.