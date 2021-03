Zderzenie tramwajów. "Dwie osoby zostały poszkodowane, ale nie ma wolnych karetek"

Na rondzie Starzyńskiego doszło do zderzenia tramwajów. Dwie osoby wymagają hospitalizacji. - Jedna z nich została zabrana do szpitala, ale druga wciąż znajduje się pod opieką strażaków, bo nie ma wolnych karetek - informuje nasz reporter.

Do zderzenia doszło około godziny 16.40 na rondzie Starzyńskiego w kierunku do mostu Gdańskiego. - "18" wjechała w tył "41". W tym drugim tramwaju była poszkodowana pani z dzieckiem, która nie mogła opuścić wagonu samodzielnie. Strażacy położyli ją na desce, ustabilizowali i wynieśli na zewnątrz. Teraz ta kobieta znajduje się pod ich opieką, ale nie ma wolnych karetek - relacjonował na początku reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Stołeczna straż pożarna potwierdziła, że kobieta wyniesiona z tramwaju została już zabrana do szpitala. Teraz strażacy czekają na wolną karetkę, która zabierze drugą osobę. - W sumie na początku akcji cztery osoby zgłosiły się jako poszkodowane, natomiast dwóm z nich nic poważniejszego nie dolega i nie kwalifikują się one do hospitalizacji - podsumował Piotr Rżysko.