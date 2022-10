Dwa tramwaje zderzyły się na Ochocie

czytaj dalej

Z mapy stolicy znika porodówka w szpitalu im. prof. Orłowskiego przy Czerniakowskiej. Na razie na czas remontu, który potrwa co najmniej do marca, ale prawdopodobnie porody fizjologiczne już nie wrócą do placówki. Ciężarne kierowane są do Szpitala Bielańskiego, na Żelazną i na Karową.