Zderzenie sześciu aut, jedno przewróciło się na bok

Do zdarzenia doszło na ulicy Skaryszewskiej, na wysokości numeru 7. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.31. Doszło do zderzenia sześciu aut. Jedna poszkodowana osoba trafiła do szpitala. Sprawca zdarzenia również został przetransportowany do szpitala, ale dlatego, że odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał nam Piotr Krart z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.