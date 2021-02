Zderzenie z pociągiem. "Samochodem podróżowała kobieta z trójką dzieci"

Zderzenie pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej z samochodem osobowym na ulicy Jutrzenki. Autem podróżowała matka z trójką dzieci, wszyscy trafili na obserwację do szpitala. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD.

Do zdarzenia doszło na ulicy Jutrzenki, która przecina linię WKD. Pociąg jechał z Warszawy Śródmieścia do Podkowy Leśnej. - Tuż przy stacji WKD Salomea doszło do zderzenia pociągu z volkswagenem. Samochodem podróżowała kobieta z trójką dzieci. Wszyscy opuścili pojazd przed przybyciem straży - przekazał nam Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej.