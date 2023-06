Wypadek w okolicy przejazdu kolejowego. Kierowca jednośladu ranny

czytaj dalej

W niedzielę odbędzie się 15. edycja Biegu Ursynowa. Uczestnicy mają do pokonania pięciokilometrową trasę, prowadzącą aleją KEN. Z kolei przez Ursus przebiegnie Bieg Wolności w 34. rocznicę rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP. Do przebiegnięcia jest symboliczne 1989 metrów. Zawody będą się wiązały z utrudnieniami dla kierowców.