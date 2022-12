Dachowanie na rondzie Daszyńskiego. Zderzyły się dwa volkswageny

czytaj dalej

Drogowcy betonują nieczynny tunel pod ulicą Prostą. Długi na ponad 80 metrów korytarz zostanie zalany ponad 900 metrami sześciennymi mineralnej mieszanki. Prace prowadzone są ze względu na zły stan techniczny obiektu. Dawniej służył on najpewniej do transportu prasy, jednak obecnie nie ma możliwości przywrócenia go do użytku.