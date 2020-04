Radiowóz zderzył się z autem osobowym. Jedna osoba ranna

Z relacji policji wynika, że do zdarzenia doszło około południa. - Było to zderzenie dwóch pojazdów. Jeden z nich to oznakowany radiowóz, fiat ducato. Drugi to toyota - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Dodaje też, że jedna z osób podróżujących toyotą, została przewieziona do szpitala.