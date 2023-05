Pękła opona. Ciężarówka przebiła bariery, zjechała na przeciwległy pas, uderzyła w auta. "Można mówić o cudzie"

Do zdarzenia doszło przed południem na pasie w kierunku Wilanowa. Pojazdy blokują część trasy S2, na wysokości Ursynowa. "Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, osobowego oraz dostawczego. Brak osób rannych. Jezdnia w kierunku Terespola została zablokowana" - przekazała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zderzyły się ciężarówka, auto dostawcze i samochód osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło o godzinie 11.45. Zablokowany jest wjazd do tunelu w kierunku na Mińsk Mazowiecki. W zderzeniu brał udział tir - przekazał po godzinie 12 sierżant sztabowy Patryk Domarecki z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 14.