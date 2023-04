Zderzenie dwóch samochodów. "Na jezdnię wyciekły płyny"

czytaj dalej

Mieszkanka powiatu pruszkowskiego odebrała telefon od rzekomego funkcjonariusza policji. Ten polecił jej, by udała się do banku i wypłaciła oszczędności, które miały być "zagrożone". Funkcjonariusz miał następnie "zabezpieczyć" pieniądze. Kobieta zamówiła taksówkę do banku i w trakcie przejazdu opowiedziała historię kierowcy. Taksówkarz zorientował się, że kobieta padła ofiarą oszusta i zawiózł ją na policję.