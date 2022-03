Zderzenie porsche i mercedesa, jedna osoba zabrana do szpitala

Do zderzenia dwóch samochodów doszło pod estakadą w ciągu Alej Jerozolimskich. Kierowca jednego z aut został zabrany do szpitala.

Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o kilka minut przed godziną 12. - Obaj kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Kierowca mercedesa został zabrany do szpitala - poinformował policjant.

Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie został on zawrócony. Poszkodowany został zabrany do szpitala karetką.