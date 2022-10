Zderzenie na Wawelskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala

czytaj dalej

W momencie, kiedy cała Unia Europejska inwestuje setki miliardów w odbudowę swojej gospodarki, Polska byłaby pozbawiona 530 miliardów złotych. Rachunek za to zapłacą obywatele, a nie rządzący - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do informacji o możliwości wstrzymania Polsce dostępu do unijnych funduszy w ramach polityki spójności. Jak wyliczał, mowa o środkach porównywalnych do budżetu stolicy na najbliższe 25 lat.