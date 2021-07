Wypadek przy węźle z POW. Jeden z poszkodowanych wszczął awanturę w szpitalu

Dwa samochody zderzyły się na Wale Miedzeszyńskim, przy trasie S2. - Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala: kierujący i pasażer z jednego auta i pasażer z drugiego - informuje policja. Nasz reporter dowiedział się, że jeden z poszkodowanych mężczyzn awanturował się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i opuścił go.

Do zderzenia doszło na Wale Miedzeszyńskim przy trasie S2. - Zderzyły się dwie skody. Z wstępnych informacji wynika, że poszkodowane są trzy osoby - znajdują się one pod opieką pogotowia - informował Marcin Klecz ze stołecznej straży pożarnej.

Jeden z poszkodowanych awanturował się na SOR

- Do zdarzenia doszło około godziny 12.50. Brały w nim udział dwie skody. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala: kierujący i pasażer z jednego auta i pasażer z drugiego. Kierujący byli trzeźwi - poinformowała Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.

Policja bada, jak doszło do zderzenia i kto był jego sprawcą. Funkcjonariusze udali się również do szpitala. Nasz reporter Tomasz Zieliński dowiedział się, że doszło tam do incydentu z udziałem jednego z uczestników wypadku.