Zderzenie trzech aut na Wale Miedzeszyńskim. Ciężarówka z cementem na pasie zieleni

Irmina Sulich z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazała po godzinie 12, że w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy: opel, toyota i MAN. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11. To kolizja, nikt nie ucierpiał. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi - wskazała.

Jak przekazał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl w tył busa marki Toyota uderzyła ciężarówka - MAN. - Ciężarówka ciągnęła naczepę do przewozu cementu. Po uderzeniu odbiła się na pas zieleni i barierki, a następnie zakopała się - opisuje Zieliński. - Bus należy do firmy przewozu osób. Na miejscu pracuje policja, by wyciągnąć ciężarówkę na jezdnię potrzebny będzie holownik - dodał.