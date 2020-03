Na Trasie Siekierkowskiej zderzyły się cztery samochody, jednym z nich jechali żołnierze

Do zderzenia doszło na prostym odcinku Trasy Siekierkowskiej pomiędzy Bora-Komorowskiego a węzłem Marsa. Jak ustalił nasz reporter, terenowa toyota należy do Wojska Polskiego. Jedna nitka trasy jest zablokowana.

Jak zaznacza reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, kierowcy jechali w kierunku Rembertowa. - Zderzyły się cztery samochody: honda, subaru, hyundai i terenowa toyota hilux. Ten ostatni samochód należy do Wojska Polskiego, ale nie wiadomo do której jednostki - mówi Zieliński. - Pojazdy są mocno rozbite, wyciekły z nich płyny. Hyundai po zderzeniu obrócił się tyłem do kierunku jazdy - opisuje.