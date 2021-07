Auta wbite w bariery na Trasie Łazienkowskiej

Na Trasie Łazienkowskiej, przed wiaduktem ulicy Marszałkowskiej doszło do zderzenia forda i skody. Oba auta wbiły się w bariery. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu - korek zaczynał się jeszcze po prawej stronie Wisły.

Do zderzenia doszło na trasie Łazienkowskiej, pod Marszałkowską, w kierunku pomnika Lotnika. - Ford zderzył się ze skodą. Jak wynika z relacji uczestników zdarzenia, do stłuczki doszło, gdy jeden z samochodów zahamował, a drugi uderzył go z tyłu. Oba samochody są rozbite, stoją na lewym pasie przy barierkach - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.