Trasa S8: zderzenie dwóch aut i ogromne korki

Na S8 na wysokości Modlińskiej doszło do zderzenia tira i dostawczej dacii. Na trasie utworzył się kilkukilometrowy korek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o utrudnieniach na trasie S8 na wysokości węzła Modlińska. "Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Przewidywany czas trwania utrudnienia około dwóch godzin" - czytamy w komunikacie z godziny 14.10.

Na mapie Google widać bardzo duże utrudnienia na trasie S8. Korek ma kilka kilometrów, zaczyna się na jeszcze na węźle Mory. Nie wiadomo jednak, czy powoduje go tylko kolizja przy Modlińskiej, bo na mapie widać także inne zdarzenia drogowe na wysokości Słowackiego.

- Około godziny 13.10 na wysokości Modlińskiej doszło do zderzenia mercedesa i dacii. Nikomu nic się nie stało. Kierowcy byli trzeźwi - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. Ale o kolizji na Słowackiego policja nic nie wie. - Mamy za to informację, że około godziny 14 doszło do zderzenia peugeota i volvo, ale na wysokości Lazurowej - dodaje policjant.