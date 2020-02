Zderzenie na S2. "Auto warte kilkaset tysięcy do kasacji"

Trzy samochody zderzyły się na trasie S2. Jak zwrócił uwagę nasz reporter, porsche warte kilkaset tysięcy złotych, nadaje się już tylko do kasacji.

Do zderzenia doszło na trasie S2 między węzłami Opacz a Konotopa.

- Na lokalnym pasie zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jeden dostawczy. Toyota stoi pierwsza, potem jest iveco, a na tył dostawczaka najechało porsche panamera. I wygląda na to, że to warte kilkaset tysięcy auto nadaje się już tylko do kasacji - zauważył reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.