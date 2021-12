Dużo kolizji w całym mieście. Utrudnienia na Wisłostradzie i przed wjazdem na trasę S2

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz do zderzenia doszło na Puławskiej przed wjazdem na trasę S2 w kierunku centrum. - Zderzyły się cztery samochody: volkswagen, opel, mitsubishi i mercedes. Na miejsce przyjechały dwie karetki, ale po przebadaniu, ostatecznie nikt nie pojechał do szpitala - mówi Węgrzynowicz.

W tym samym czasie doszło też do trzech stłuczek na Wisłostradzie: na wysokości Cytadeli, w okolicach mostu Krasińskiego i przy moście Poniatowskiego. Policja potwierdziła dwa pierwsze zdarzenia i poinformowała, że były to kolizje - nikt nie został ranny, a kierowcy byli trzeźwi. Powodowały one jednak spore utrudnienia.