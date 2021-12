Dużo kolizji w całym mieście. Były utrudnienia na Wisłostradzie i przed wjazdem na trasę S2

Cztery samochody zderzyły się na ulicy Puławskiej przed wjazdem na Południową Obwodnicę Warszawy. Nikt nie ucierpiał, jednak kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Zresztą nie tylko w tym miejscu - w całym mieście było we wtorek sporo kolizji.

Jak informował późnym popołudniem we wtorek reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz do zderzenia doszło na Puławskiej przed wjazdem na trasę S2 w kierunku centrum. - Zderzyły się cztery samochody: volkswagen, opel, mitsubishi i mercedes. Na miejsce przyjechały dwie karetki, ale po przebadaniu, ostatecznie nikt nie pojechał do szpitala - mówił Węgrzynowicz.