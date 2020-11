Zderzenie przed ratuszem. "Kierowca autobusu mocno zahamował, pasażerka się przewróciła"

Na placu Bankowym doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego. Jak ustalił nasz reporter, kierowca drugiego pojazdu oddalił się. Jedna osoba została poszkodowana.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński precyzuje, że do zdarzenia doszło przy przystanku, przed głównym wejściem do ratusza. - Autobus miejski zderzył się z nieznanym samochodem, którego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierowca autobusu musiał mocno zahamować. Jedna z pasażerek się przewróciła i najprawdopodobniej doznała urazu. Ratownicy medyczni zabrali ją na noszach do karetki - opisuje Zieliński.