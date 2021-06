Zderzenie na Grochowie. Nieoficjalnie: brał w nim udział samochód Kancelarii Sejmu

Na Grochowie zderzyły się dwa samochody: skoda i dostawczy citroen. Jak ustalił nasz reporter, to pierwsze auto należy do Kancelarii Sejmu.

Do zderzenia doszło przed godziną 12 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Majdańskiej. - Zderzyły się dwa pojazdy: citroen i skoda. Kierujący byli trzeźwi. Na miejscu trwają czynności policji. Jeszcze nie wiadomo, czy zostanie to rozliczone jako kolizja czy wypadek - przekazała nam około godziny 13 Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji. Później dodała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, więc była to kolizja.