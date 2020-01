Kolizja na objeździe trasy S8. Obok zderzyły się ciężarówki

Na drodze technicznej przy trasie S8 doszło do zderzenia samochodu osobowego i busa. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na jezdni, którą kierowcy omijają kolizję trzech ciężarówek.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie chwilę przed godziną 13. Wspomniana droga techniczna to ulica Przemysłowa w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Na biegnącej obok trasie S8 doszło we wtorek przed południem do zderzenia trzech samochodów ciężarowych.