Zderzenie na Belwederskiej. Trzy auta rozbite, uszkodzona sygnalizacja świetlna

Reporter TVN24 rozmawiał z ratownikiem medycznym Marcinem "Borkosiem" Borkowskim pierwszy raz po jego wypadku. - Moim marzeniem jest to, by wrócić do ratowania ludzkiego życia - przyznał "Borkoś". Materiał zostanie wyemitowany w programie "Polska i Świat" w czwartek, 16 grudnia.