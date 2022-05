Motocyklista zderzył się z autem dostawczym na S2. Policja: był pod wpływem alkoholu

Do zderzenia doszło około godziny 7.20. - Na Południowej Obwodnicy Warszawy przed zjazdem na Puławską doszło do zderzenia dostawczego mercedesa z motocyklem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem jest pod wpływem alkoholu. Odniósł obrażenia ciała i został przewieziony do szpitala - poinformował Marcin Jabłoński z Komendy Stołecznej Policji.