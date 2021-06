Jechał hulajnogą, zderzył się z rowerzystą

W Ursusie doszło do zderzenia kierującego hulajnogą z rowerzystą. Jak przekazała policja, ten pierwszy został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło na ulicy Orląt Lwowskich na wysokości przystanku Ursus Sanktuarium 01. - Kierujący hulajnogą zderzył się z rowerzystą. Jedna osoba została zabrana do karetki i z zabandażowaną głową będzie jechała na badania do szpitala - mówił reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.