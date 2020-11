Karetka zderzyła się z samochodem osobowym

Na rondzie Kercelak doszło do zderzenia osobowego volvo z karetką prywatnej firmy.

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, do kolizji doszło ok. godz. 16 na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z ulicą Okopową (formalnie to rondo Kercelak). - Karetka prywatnej firmy zderzyła się tam z samochodem osobowym marki Volvo. Lewy przód samochodu jest rozbity, podobnie jak cały przód w karetce - opisuje nasz reporter.