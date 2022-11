Zderzenie karetki i samochodu osobowego. Dwie osoby zabrane do szpitala

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Odyńca z Wołoską. Na miejscu jest Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - To było zderzenie karetki pogotowia, należącej do szpitala MSWiA, z samochodem osobowym marki Nissan - relacjonował Zieliński. I dodał, że policja na miejscu prowadzi swoje czynności. Ostrzegł, że dwa pasy ruchu ulicy Wołoskiej w kierunku do centrum były zablokowane.