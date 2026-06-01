Zderzenie i korek na Trasie Siekierkowskiej
Do kolizji doszło na trasie Siekierkowskiej w kierunku Ursynowa.
- Doszło do zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby uskarżają się na dolegliwości. Zostały zaopiekowanie przez zespół ratownictwa medycznego. Działania straży pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - poinformował asp. Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej.
Są utrudnienia w ruchu w kierunku Ursynowa.
Źródło: tvnwarszawa.pl