Zderzenie dwóch samochodów na Ursynowie

Marcin "Borkoś" Borkowski walczy o powrót do pełnej sprawności po październikowym wypadku. Czeka go długa rehabilitacja. Na razie sukcesem jest przejście kilkunastu metrów w asyście fizjoterapeutek. Ale nie poddaje się i zapowiada, że chciałby wrócić do ratowania pacjentów. -Ta sytuacja nauczyła mnie olbrzymiej pokory do życia. To, że dzisiaj jesteśmy zdrowi jak koń, to nie znaczy, że jutro nasze życie diametralnie się nie zmieni - zaznaczył w rozmowie ekipą magazynu "Polska i Świat" z TVN24.