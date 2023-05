Zderzenie na Trockiej, jedna osoba w szpitalu

"Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej przy lewoskręcie"

Policja informację o zdarzeniu otrzymała o godzinie 11.16. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: seata i volkswagena. Jedna osoba, kierująca seatem trafiła do szpitala. Dwie osoby, które były badane w karetce to pasażer seata i kierowca volkswagena. Nie wymagały one hospitalizacji. Kierujący byli trzewi - przekazała Edyta Adamus ze stołecznej policji.