Zderzenie dwóch aut na Woli. Jedna osoba trafiła do szpitala

czytaj dalej

Na ostatniej sesji rady dzielnicy Wola grupa radnych PiS zaapelowała do władz miasta o rozpoczęcie prac nad programem, umożliwiającym wykup lokali komunalnych z bonifikatą. Ratusz do takich pomysłów odnosi się krytycznie. - Powrót do wykupu zasobu komunalnego byłby niesprawiedliwy społecznie - komentuje Joanna Erbel, ekspertkę do spraw mieszkalnictwa, kiedyś kandydatka na prezydenta Warszawy.