Jedna osoba poszkodowana po zderzeniu dwóch aut przy szpitalu

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.20. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: toyoty i peugeota. Jedna osoba została poszkodowana. To kierujący toyotą, który został przewieziony do szpitala. Na miejscu są wykonywane czynności - powiedziała Barbara Szczerba z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.