Zderzenie dwóch aut i zablokowane torowisko na Żoliborzu

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do służb o godzinie 18.55. - Zderzyły się kia oraz audi. Do podróżującej kią ciężarnej kobiety wezwano pogotowie ratunkowe. Najprawdopodobniej zostanie zabrana do szpitala. Kierowcy audi nic się nie stało - poinformowała Małgorzata Wersocka z KSP.