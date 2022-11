Zderzenie czterech aut na Wale Miedzeszyńskim. Utrudnienia w kierunku Otwocka

Do zdarzenia doszło Wale Miedzeszyńskim, przed wjazdem na most Siekierkowski. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.26. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenie czterech aut osobowych: fiata, skody, audi i mercedesa. Policjanci pracują na miejscu - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.