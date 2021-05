Motocyklista ranny po zderzeniu z ciężarówką

- Na ulicy Annopol doszło do zderzenia ciężarówki i motocykla. Motocyklista został zabrany do szpitala. Na miejsce zjechały bardzo duże siły policyjne - mówi reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Jak precyzuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji, do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Annopol z Inowłodzką. - Kierujący motocyklem yamaha zderzył się z ciężarówką. Został on przewieziony do jednego z warszawskich szpitali. Do zdarzenia doszło około godziny 16.30 - informuje policjant.