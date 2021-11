Osiem samochodów rozbitych na Trasie Siekierkowskiej. Korki w stronę Mokotowa i Pragi

Do kolejnego zderzenia doszło na jezdni w kierunku Mokotowa, na wysokości sanktuarium. Z racji tego, że jest to popularniejszy kierunek o tej porze, na trasie utworzył się większy korek niż w przeciwną stronę. Z Google Maps wynika, że ma on już ponad dwa kilometry i zaczyna się jeszcze na Gocławiu, przed Bora-Komorowskiego. - Do zdarzenia peugeota, hondy i opla doszło około godziny 8.20. Tutaj też nikt nie ucierpiał, a kierowcy byli trzeźwi. Zablokowany jest jeden pas ruchu - informuje Gierlicka.