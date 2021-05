Zamykają zawrotkę na POW

Znika tymczasowa zawrotka w miejscu, gdzie Południowa Obwodnica Warszawy łączy się z Puławską. Zmiany w organizacji ruchu czekają kierowców od poniedziałkowego wieczoru. Drogowcy wyjaśniają, że powodem ich wprowadzenia są prace zmierzające do połączenia funkcjonującej już trasy S2 z ursynowskim odcinkiem.

Wdrażanie czasowej organizacji ruchu ma rozpocząć się w poniedziałek wieczorem. - Od wtorku nie będzie już możliwe skorzystanie z dodatkowego zjazdu z S2 w Puławską w stronę centrum - zapowiedziała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Po zamknięciu tymczasowej zawrotki kierowcy jadący S2 od strony Poznania, chcąc pojechać do centrum Warszawy na węźle Puławska, będą korzystać tylko z ronda zlokalizowanego pod wiaduktami Południowej Obwodnicy Warszawy - tłumaczyła.

Problematyczna zawrotka

Rzeczniczka GDDKiA przypomina, że po zakończeniu budowy pierwszego odcinka POW od węzła Konotopa do węzła Puławska zawrotka została wykonana w celu dodatkowego ułatwienia dla mieszkańców Warszawy. - Dzięki etapowaniu prac związanych z połączeniem istniejącej S2 z nowym odcinkiem tej drogi, zminimalizowaliśmy utrudnienia - podała.

- Kierowcy mieli dodatkową możliwość (poza rondem pod wiaduktami S2 - red.) zjazdu z S2 w ulicę Puławską w stronę centrum. Zawrotka miała funkcjonować do czasu wybudowania kolejnego odcinka S2 i otwarcia węzła Puławska w jego docelowym układzie - dodała.

Bywały jednak momenty, gdy rozwiązanie przysparzało kierowcom dodatkowych problemów. Zawrotka była od czerwca do grudnia ubiegłego roku niedostępna. Przywrócono ją zaraz po oddaniu wilanowsko-wawerskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy. Wówczas okazało się, że podwojona relacja, czyli możliwość jazdy pod wiaduktami lub skorzystania z zawrotki, by jechać w stronę centrum, przysparzała sporo kłopotów. Jadący "dołem" blokowali tych, którzy korzystali z zawrotki. A osobna faza świateł przyczyniła się do tego, że ci, którzy ją wybrali, stanęli w korku.