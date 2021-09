Zarzuty i areszt dla kierowcy, który potrącił rowerzystę pod Trasą Siekierkowską

Kierowca, który we wtorek potrącił rowerzystę, został zatrzymany niedługo po zdarzeniu. Policja poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Do wypadku doszło we wtorek na ulicy Polskiej, która przebiega w tunelu pod Trasą Siekierkowską. Kierowca samochodu osobowego - jak później ustalono - marki Suzuki potrącił rowerzystę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Rowerzysta z obrażeniami trafił do szpitala.