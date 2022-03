Nie odebrali ich właściciele, przeszły na własność miasta. Odholowane auta na sprzedaż

Takie pojazdy – jak w przypadku każdego odholowania – usuwane są na wniosek straży miejskiej lub policji i trafiają na parkingi firm, z którymi drogowcy mają podpisane umowy. "Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy" - przypomina ZDM.

Na liście 16 samochodów

Jak wyliczają drogowcy, w 2020 roku ze stołecznych ulic usunięto na polecenie służb 10 626 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów i 1 978 wraków. "W zeszłym roku odholowaliśmy odpowiednio 12 213 i 1 816 pojazdów, zaś w bieżącym – odpowiednio 1783 i 326. Do jesieni 2021 roku auta, których nikt nie zdecydował się odebrać, po przejściu na własność miasta kierowaliśmy na złom. Zazwyczaj bez żalu. W większości przypadków to samochody gruchoty. Na drogi nie przywróciłby ich nawet generalny remont" - podaje ZDM.

Gdzie można oglądać auta?

Auta zostały wystawione do sprzedaży na podstawie wycen szacunkowych i ocen biegłych skarbowych. "Na oferty czekamy do 22 marca do godz. 14. Auta można oglądać w dniach 9-11 marca, 14-18 marca i 21 marca w godzinach 10-13 na terenie bazy ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami ZDM pod numerami telefonów: 22 55 89 771 i 22 55 89 792.