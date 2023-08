Zapadł się fragment jezdni. "Gdyby tam ktoś wjechał z pewnością uszkodziłby auto"

Ekipa remontowa usunęła awarię

Funkcjonariusze nie mają na wyposażeniu specjalistycznych pachołków ostrzegawczych. Zabezpieczyli prowizorycznie zagrożony teren, używając do tego gałęzi i porzuconego wózka sklepowego, do których przymocowali taśmę ostrzegawczą.

"Ponieważ w rejonie zapadliska znajdowała się studzienka o awarii powiadomiono pogotowie MPWiK. Do przyjazdu ekipy naprawczej strażnicy zabezpieczali to miejsce by w dziurę ktoś nie wpadł lub nie wjechał. Około godziny 13 ekipa remontowa zajęła się usuwaniem awarii" - czytamy w komunikacie.