Wjazdy z Wisłostrady na most Poniatowskiego zamknięte. "Jezdnia może się zapaść"

W trybie awaryjnym zamknięte zostały wjazdy z Wisłostrady na most Poniatowskiego od strony Wilanowa i Żoliborza - informują drogowcy. Wyjaśniają, że pod jezdnią wykryto pustkę, która może grozić nawet zapadnięciem nawierzchni.

W związku z wyłączeniem tego fragmentu z ruchu, niemożliwy jest wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego - od strony Wilanowa, jak i od strony Żoliborza.

Ekipa pracuje na miejscu

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz precyzuje, gdzie doszło do awarii: - Ekipa drogowców pracuje w miejscu, w którym kierowcy jadący Wisłostradą w kierunku Mokotowa dojeżdżają do mostu Poniatowskiego i muszą się zatrzymać, żeby ustąpić pierwszeństwa kierowcom nadjeżdzającym z lewej strony.

W tym miejscu doszło do awarii

Korki na Wisłostradzie

Nasz reporter ostrzega też, że w obu kierunkach na Wisłostradzie utworzyły się korki - zarówno w stronę Żoliborza, jak i Mokotowa. - Jednym utrudnieniem jest to, że nie można wjechać na most. Drugim, że nie można zawrócić w tym miejscu, w którym kierowcy zawracali dotychczas - zwraca uwagę Węgrzynowicz. - To wszystko powoduje dezorientację wśród kierowców - dodaje.