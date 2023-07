Zmiany na rondzie "Radosława". Drogowcy przeniosą się na skrajne prawe pasy

Jak przekazał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich wyłączony z ruchu zostanie skrajny prawy pas dookoła całego ronda. Węziej będzie także na dojazdach i zjazdach. - Nieczynne będą prawe pasy obu jezdni Okopowej (także od ronda do ulicy Powązkowskiej) oraz jezdni ulicy Słomińskiego (przed samym skrzyżowaniem) i alei Jana Pawła II – od ulicy Stawki do ronda - poinformowano. Jak dodano, oznacza to, że na skrzyżowaniu kierowcy wciąż będą mieli o jeden pas mniej. Zachowają jednak możliwość skrętu w każdej relacji – manewr będą wykonywać z sąsiednich pasów.