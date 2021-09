Już po naszej publikacji, w piątek na twitterze stołecznej straży miejskiej pojawił się wpis ostrzegający o kontrolach w tym miejscu. "Trwają kontrole przestrzegania zakazu ruchu na ul. Zgoda. Pilnujemy, by komunikacja miejska mogła poruszać się bez przeszkód. Proponujemy taki układ: Wy tamtędy nie jeździcie, my nie piszemy mandatów. Zgoda?" - napisali strażnicy.

Kierowcy muszą przywyknąć do nowej organizacji ruchu, choć jest ona tymczasowa i wiąże się z przebudową placu Pięciu Rogów, która rozpoczęła się w marcu. Ale po jej zakończeniu ulica Zgoda będzie ślepa - kierowcy nie przejadą nią do Szpitalnej i Kruczej. Możliwy będzie dojazd tylko do posesji i Chmielnej, a całość będzie "strefą zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych.