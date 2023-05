Zajechał drogę, wysiadł z auta, uderzył w maskę. Wszystko uchwyciła kamera

- Wracałem z synem do domu. Jechałem Alejami Jerozolimskimi, kiedy zobaczyłem, jak jeden z kierowców podjeżdża mi pod zderzak i trąbi. Zjechałem w prawo, a on za mną, pod prąd na skręcie. Zdziwiłem się, kiedy zatrzymał się tuż przede mną i wysiadł. Zaczął uderzać w moje auto. Wiedziałem, że mam nagranie, tak że uznałem, że dyskusje są zbędne i odjechałem - opisał.

Gdzie zgłaszać agresywnych uczestników ruchu?

Policjanci apelują, by świadkowie agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu nie wahali się zgłaszać takich zdarzeń. Zdjęcia, nagrania czy informacje należy przekazywać do odpowiedniej jednostki, na terenie której doszło do wykroczenia. Dodatkowo, by przyspieszyć identyfikację sprawcy, policja prosi o wskazanie: daty, godziny i miejsca zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica); dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka; dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.